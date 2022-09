Darum reiste Herzogin Meghan nicht mit Harry zur Queen (†96)

Warum fehlte Herzogin Meghan (41) in Balmoral wirklich? Als sich der Gesundheitszustand der Queen (✝96) drastisch verschlechterte, fanden sich die königlichen Familienmitglieder in dem Schloss ein. Doch während ihr Ehemann und der Enkel des britischen Oberhaupts Prinz Harry (37) nach Schottland reiste, fehlte von der einstigen Schauspielerin jede Spur. Zunächst wurde vermutet, dass sich Meghan ohne Herzogin Kate (40), die ebenfalls nicht nach Schottland reiste, fehl am Platz fühlen würde – doch das soll gar nicht stimmen!

The Post meint jetzt den wahren Grund für Meghans Abwesenheit zu kennen: "Die Spannungen waren so groß, dass Meghan auf keinen Fall nach Balmoral hätte fahren können", erklärte ein Insider. "Die Tatsache, dass [...] sowohl Harry als auch Meghan nach Balmoral reisen wollten – und diese Ankündigung dann doch schnell zurückzogen – sagt alles, was man über das Drama hinter den Kulissen wissen muss", ergänzte die Quelle außerdem.

Bereits einen Tag nach dem Tod der Queen reiste der 37-Jährige wieder nach England, wo seine Frau auf ihn wartete: "Harry und Meghan hassen es, voneinander getrennt zu sein, daher wird es für Harry sehr schwer gewesen sein, allein in Schottland zu sein", fügte der Insider außerdem hinzu. Es wird zudem vermutet, dass das Ehepaar bis zum Staatsbegräbnis der Queen in ihrem Haus in Windsor bleiben wird – ob die Kinder der beiden, Archie (3) und Lilibet (1), von Kalifornien nach England gebracht werden, ist bis dato nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan bei der Commonwealth-Messe im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

