Ellen Pompeo sicher: "Grey's Anatomy" funktioniert ohne sie!

Ellen Pompeo (52) hat keine Angst davor, Grey's Anatomy zu verlassen! Seit Staffel eins spielt die US-Amerikanerin in der Krankenhausserie die Hauptrolle der Meredith Grey. Mittlerweile umfasst die Show stolze 19 Staffeln, doch sie wird nun erstmals eine Zeit lang ohne die Hauptdarstellerin auskommen müssen. Kollegen und Fans können sich "Grey's Anatomy" noch nicht ohne Ellen vorstellen – sie hingegen ist sich sicher, dass es funktionieren wird!

"Ich habe zwei Jahrzehnte meiner Karriere bei 'Grey's Anatomy' verbracht – es ist mein Herz und meine Seele. Ich werde nie wirklich weg sein, solange die Serie ausgestrahlt wird", meinte Ellen zu Deadline. In der aktuellen Staffel wird sie allerdings nur in acht Folgen zu sehen sein, was für die 52-Jährige einer längeren Pause gleich kommt. Sorgen macht sie sich deswegen nicht. "Die Serie spricht viele Menschen an und die jungen Leute lieben sie. [...] Wir werden versuchen, die Serie für die Jugend am Leben zu halten, vielleicht nicht unbedingt mit mir, aber bestimmt über mich hinaus", erklärte sie Entertainment Tonight.

Ellen wird "Grey's Anantomy" auf jeden Fall auch in Zukunft als Produzentin erhalten bleiben. Für ihren Kollegen Jesse Williams (41) wäre die Serie ohne sie kaum denkbar. "Ich weiß nicht, es wäre eine andere Serie. Sie ist das Herz der Serie. Sie ist Grey", erklärte er.

Everett Collection / ActionPress Ellen Pompeo und Sandra Oh während Dreharbeiten zu "Grey's Anatomy" 2014

ActionPress Patrick Dempsey und Ellen Pompeo bei "Grey's Anatomy"

Getty Images Jesse Williams und Ellen Pompeo, Januar 2013

