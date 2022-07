Jesse Williams glaubt nicht an "Grey's Anatomy" ohne Ellen

Ohne sie wäre es nicht das Gleiche. Seit 2005 flimmert die Serie Grey's Anatomy über die Bildschirme und begeistert Groß und Klein. Aktuell finden die Dreharbeiten zur 19. Staffel der Ärzteserie statt. Wieder mit dabei: Ellen Pompeo (52) in der Rolle der Meredith Grey. Bereits seit der ersten Folge steht die Schauspielerin im Mittelpunkt der Handlung. "Grey's Anatomy" ohne sie ist kaum vorstellbar – das sieht auch ihr einstiger Kollege Jesse Williams (40) so.

Der Schauspieler äußerte sich gegenüber Access Hollywood zu der Möglichkeit, dass die 52-Jährige die ABC-Serie verlassen könnte. "Ich weiß nicht, es wäre eine andere Serie", sagte er und fügte hinzu: "Sie ist das Herz der Serie. Sie ist Grey. Also unwahrscheinlich." Allerdings warf er anschließend auch ein: "Ich arbeite dort nicht mehr. Es spielt also keine Rolle, was ich denke." Jesse tauchte erstmals in Staffel sechs als Dr. Jackson Avery auf und verließ die Serie 2021 nach zwölf Staffeln.

Ellen selbst hätte nie damit gerechnet, dass die Serie so lange fortgeführt wird. Sie versuchte sogar ein Ende herbeizuführen. "Ich habe versucht, alle davon zu überzeugen, dass die Serie enden sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich die supernaive Person bin, die immer sagt: 'Welche Geschichte werden wir erzählen?' Und alle sagen: 'Wen interessiert das, Ellen? Es bringt eine Trillion Dollar ein'", gestand sie kürzlich im Insider-Interview.

Getty Images Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

Getty Images Ellen Pompeo und Jesse Williams, September 2017

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

