Nicht wie Diana: Prinzessin Kate möchte eigenen Weg gehen

Prinzessin Kate (40) möchte sich von Lady Diana (✝36) abheben. In seiner ersten offiziellen Ansprache verkündete König Charles III. (73), dass sein Sohn William (40) und dessen Frau Kate von nun an neue Titel tragen. So wird das Ehepaar von nun an als Prinz und Prinzessin von Wales bezeichnet. Diese Titel trugen zuvor Charles und Williams verstorbene Mutter Diana. Doch wie ein Insider nun ausplauderte, wolle Kate in ihrer neuen Rolle ihren eigenen Weg finden.

Wie die Quelle gegenüber Hello! verriet, wisse Kate die Geschichte, die mit der Rolle als Prinzessin von Wales verbunden ist, sehr zu schätzen. Zuletzt trug ihre Schwiegermutter Diana den Adelstitel. "Aber Kate möchte verständlicherweise in die Zukunft blicken, während sie ihren eigenen Weg geht", stellte der Informant, der aus dem Umfeld der Royals stammt, klar.

Kate und William wollen sich nun erst einmal darauf konzentrieren, "im Laufe der Zeit das Vertrauen und den Respekt des walisischen Volkes zu festigen". Das Paar habe auch bereits Pläne, wie sie das schaffen können. "Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden ihre Rollen auf dieselbe bescheidene und demütige Art und Weise angehen, wie sie es auch bei ihrer bisherigen Arbeit getan haben", erzählte der Insider.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Diana, November 1992

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei den Commonwealth Spielen

