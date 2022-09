"Schlimmster Mensch": Spencer Pratt lästert über Lisa Kudrow

Spencer Pratt (39) schießt öffentlich gegen seine Schauspielkollegin Lisa Kudrow (59)! Für den ehemaligen The Hills-Darsteller könnte es derzeit nicht besser laufen: Nachdem er und seine Frau Heidi Montag (35) lange versucht hatten, ihre Familie zu vergrößern, verkündete das Ehepaar im Juni, dass ihr Sohn Gunner ein großer Bruder werden wird. Doch obwohl der Schauspieler aktuell kaum glücklicher sein könnte, polarisiert er nun mit unschönen Lästereien: Im Netz wetterte Spencer gegen Lisa!

Auf TikTok wurde Spencer nach dem unhöflichsten Promi gefragt, den er je getroffen hat: "Oh, das ist einfach. Phoebe von Friends", antwortete der Schauspieler und bezog sich dabei auf Lisas Charakter in der Sitcom. "Ohne Frage einer der schlimmsten Menschen, mit denen ich je in Kontakt gekommen bin", fuhr er außerdem fort. Auf einer Party soll Lisa auf Spencer und Heidi zu gekommen sein: "[Lisa] sagte dann [...] zu Heidi, dass sie so schnell wie möglich von mir weg muss, weil ich Heidi ermorden werde, und dass ich die Augen eines Serienmörders habe". Laut Spencer wartete seine Frau, um zu sehen, ob Lisa scherzte, aber es gab "keine Lacher", bevor die Schauspielerin schließlich wegging.

Bethenny Frankel (51) gab dem Familienvater auf TikTok recht: "Das ist verrückt. Sie war in meiner Talkshow und ich hatte auch eine verrückte Erfahrung", erklärte sie in einem Clip. Um was es sich bei der "verrückten Erfahrung" handelte, verriet die Unternehmerin allerdings nicht. Lisa selbst äußerte sich bis jetzt nicht zu den harten Worten.

Anzeige

MEGA Heidi Montag mit Spencer Pratt und ihrem Sohn Gunner Stone, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow im September 2018 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel im September 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de