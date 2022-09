Süß: Tanja Makarić' Eltern haben Julian schon kennengelernt

Ob die Eltern von Tanja Makarić (25) ihren Segen für die neue Partnerschaft ihrer Tochter gegeben haben? Im vergangenen Juli hatte die Influencerin ihre Beziehung zu Julian Claßen (29) im Netz offiziell gemacht. Zuvor hatte es monatelang Gerüchte gegeben, dass der Ex-Mann von Bibi Claßen (29) mit der dunkelhaarigen Beauty anbandelt. Seit dem Liebes-Outing zeigt sich das Paar auch immer wieder superverliebt. Nun verriet Tanja, dass sie Julian sogar schon ihren Eltern vorgestellt hat.

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 25-Jährige nun eine kleine Fragerunde mit ihren rund 403.000 Followern. Dabei wollte ein Fan wissen, ob Tanja ihren Partner schon mit nach Hause zu ihren Eltern genommen habe. Ohne viel um den heißen Brei drumherum zu reden, antwortete die Beauty schlicht, dass ihre Eltern Julian schon kennengelernt hätten. Ihre Antwort versah die ehemalige Schwimmerin außerdem mit einem roten Herz-Emoji. Ob das erste Kennenlernen gut oder schlecht verlaufen ist, behielt sie allerdings für sich.

Erst vergangene Woche hatte die Wahl-Wuppertalerin ihren Abonnenten einen kleinen Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung gewährt. Im Beisein ihres Liebsten hatte sich Tanja an ihr erstes Kennenlernen zurückerinnert. "Dann waren wir bei mir und haben echt richtig viel gequatscht […]. Und es hat halt auch gar nicht aufgehört und dann waren wir in Wuppertal in den City Arcaden und das war es", berichtete sie.

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2022

