Tanja Makarić spricht über ihr erstes Date mit Julian Claßen

Tanja Makarić (25) plaudert aus dem Nähkästchen! Nachdem sich Julian Claßen (29) und Bibi Claßen (29) im April nach 13 gemeinsamen Jahren voneinander getrennt hatten, lernte der YouTuber die einstige Schwimmerin kennen. Wochenlang machten Gerüchte die Runde, dass die beiden ein Paar sein sollen. Und tatsächlich bestätigten sie dann im Juli offiziell ihre Beziehung. Nun sprach Tanja darüber, wie ihr erstes Date mit Julian ablief!

Die Beauty und der zweifache Vater befanden sich gerade im Auto, als Tanja ein Video für ihre Instagram-Story gedreht hat. Dabei kamen die zwei auf ihr erstes Treffen zu sprechen. "Dann waren wir bei mir und haben echt richtig viel gequatscht […]. Und es hat halt auch gar nicht aufgehört und dann waren wir in Wuppertal in den City Arcaden und das war es", berichtete die 25-Jährige über ihr Rendezvous. Im Shopping-Center haben die beiden noch ein Geschenk für eine Freundin ausgesucht – bei dem Treffen hat es den Turteltauben nie an Gesprächsstoff gemangelt.

Tanja stellte klar, dass sie und ihr Liebster immer viel zu reden haben. "Julian und ich sind im Quatschen wirklich Weltmeister", plauderte die Brünette aus. Daran habe sich auch nichts geändert, denn sie sagte: "Das mit dem Quatschen, das hat halt noch gar nicht aufgehört." Die Influencerin versicherte, dass es wohl auch nie passieren wird, dass sie und Julian nichts zu besprechen haben.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Freundin von Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2022

