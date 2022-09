Von Gefängniskonto: Richterin beschlagnahmt R. Kellys Geld

Es ist ein harter Schlag für R. Kelly (55)! Der ehemalige Popstar muss sich schon seit einigen Jahren vor Gericht verantworten. Gegen ihn liegen mehrere Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger vor. Dafür wurde er zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Diese sitzt der Sänger bereits ab, doch in den nächsten Tagen wird sich sein Konto deutlich leeren: Eine Richterin veranlasste, dass große Summen von seinem Gefängniskonto konfisziert werden!

Etwa 27.700 Euro sollen binnen der nächsten zehn Tage von R. Kellys Gefängniskonto abgehoben und als Scheck von der Gefängnisbehörde ausgehändigt werden, berichtete Spiegel. Grund dafür sei eine Geldstrafe, die über den "I Believe I Can Fly"-Interpreten verhängt wurde, doch bisher nicht von ihm beglichen sei. Diese Strafe belaufe sich auf rund 98.000 Euro. Bis Ende Juni hätte R. Kelly Zeit gehabt, die Strafe zu bezahlen, doch das hat er offenbar nicht freiwillig getan. Deshalb war eine Richterin zu diesem Schritt gezwungen – ein Teil der Summe fehlt außerdem noch. Das heißt, er wird in nächster Zeit mit deutlich weniger Geld auskommen müssen.

Neuen Vorfälle in dem Missbrauchsskandal um R. Kelly häufen sich zusätzlich: In Chicago steht er im Moment ein weiteres Mal vor Gericht. Diesmal wurde er unter anderem wegen "Herstellung von Kinderpornografie" angeklagt. Sollte sich das bewahrheiten, wird der einstige Superstar viele weitere Jahrzehnte hinter Gittern verbringen.

Getty Images R. Kelly vor Gericht

Getty Images R. Kelly im September 2019 in Chicago vor Gericht

Getty Images R. Kelly und sein Anwalt im Gerichtssaal in Chicago, 2019

