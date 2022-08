Ex-Patentochter wirft R. Kelly hundertfachen Missbrauch vor

Erneut stehen schwere Vorwürfe gegen R. Kelly (55) im Raum. Vor wenigen Tagen startete ein weiterer Prozess gegen den Musiker, da ihm unter anderem die Erstellung pornografischer Videos mit Kindern vorgeworfen wird. Zuvor musste sich der Sänger wegen des Missbrauchs mehrerer minderjähriger Mädchen verantworten und wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Im derzeit laufenden Gerichtsverfahren kamen nun weitere Anschuldigungen auf: R. Kellys einstige Patentochter wirft ihm hundertfachen Missbrauch vor.

Wie mehrere Medien, darunter auch Radar Online berichteten, habe die inzwischen 37-Jährige vor Gericht ausgesagt, dass sie von dem "I Believe I Can Fly"-Interpreten in der Vergangenheit mehrfach vergewaltigt wurde. So berichtete sie, dass R. Kelly über hundert Mal Sex mit ihr gehabt habe. Beim ersten Mal sei die einstige Patentochter des 55-Jährigen erst 14 Jahre alt gewesen. Er habe damals im Tonstudio angefangen, ihre Brüste zu berühren.

Im Laufe der Zeit soll der Sänger das mutmaßliche Opfer auch dazu gezwungen haben, andere Mädchen für sexuelle Gefälligkeiten zu suchen. Zudem warf die 37-Jährige R. Kelly vor, hin und wieder pornografisches Material erstellt zu haben, wenn er sie missbraucht hatte.

Getty Images R. Kelly im September 2019

Getty Images R. Kelly im Mai 2019

Getty Images R. Kelly im März 2019

