Zusammenarbeit: Zofft sich Frauke Ludowig mal mit Tochter?

Kommt es zwischen Frauke Ludowig (58) und ihrer Tochter auf beruflicher Ebene auch mal zu Meinungsverschiedenheiten? Die gebürtige Wunstorferin ist seit Jahrzehnten als Moderatorin tätig. Mehr und mehr versucht sich auch ihre Tochter Nele in diesem Job. Im August führte sie alleine durch ein Event – im vergangenen Jahr stand sie bereits mit ihrer Mutter vor der Kamera. Doch wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Tochter?

Im Promiflash-Interview auf der Marc Cain Fashion Show erzählte Frauke, dass bei dem Shooting mit ihrer Tochter eigentlich alles sofort gepasst habe. "Ich glaube, da war ich sogar ein bisschen aufgeregter, weil ich ja auch gar nicht weiß, wie das mit Nele funktioniert." Die angehende Studentin habe sich dann aber ziemlich gut geschlagen. "Das hat sie wirklich super gemacht und sie ist mit einem wahnsinnigen Biss da durchgegangen. Das hat unheimlich Spaß gemacht", schwärmte die 58-Jährige. Zudem betonte sie, dass sie Nele ja auch schon seit 19 Jahren kenne und sich deshalb nicht erst an sie gewöhnen musste.

Auch wenn Nele allmählich mehr in die Öffentlichkeit tritt, möchte Frauke nicht, dass sie sich mit ihr vergleicht. "Der Gedanke, dass es zwischen uns jemals einen Konkurrenzkampf geben könnte, ist völlig absurd. [...] Sie ist erst 19, will und soll sich ausprobieren. In einem Jahr kann schon wieder alles anders aussehen", erklärte das TV-Gesicht gegenüber Bild.

ActionPress Nele und Frauke Ludowig im Juni 2022 auf Mallorca

ActionPress Frauke und Nele Ludowig im August 2022

ActionPress Frauke und Nele Ludowig auf der Berlin Fashion Week 2022

