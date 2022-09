Anna Iffländers TV-Hopping: Wie findet es Chiara Antonella?

Anna Iffländer hüpft von Show zu Show – was sagt ihre TV-Kollegin Chiara Antonella dazu? Die beiden Frauen nahmen 2020 an der Kuppel-Show Love Island teil, wodurch sie öffentlich bekannt wurden. Während Chiara in der Show ihren Traummann nicht fand, kam Anna in der Sendung mit Marc Zimmermann zusammen. Im August dieses Jahres trennte sich das Paar jedoch. Nach dem Liebes-Aus nahm Anna an unterschiedlichen TV-Formaten teil. Ihre Kollegin Chiara findet das bewundernswert!

Promiflash traf Chiara auf dem Blogger-Event mates date im Rahmen der Berlin Fashion Week. Im Interview plauderte die Influencerin über ihre ehemalige "Love Island"-Mitstreiterin Anna. Letztere war in den vergangenen Monaten bei Ex on the Beach zu sehen. Aktuell ist sie Teilnehmerin bei Are You The One – Reality Stars in Love. "Die gute Frau lässt es krachen, die macht halt ihr Ding, sie macht alles richtig", freute Chiara sich für Anna im Interview mit Promiflash.

Sie selbst sei da eher zurückhaltend. Es sei nie ihr Plan gewesen, von einem TV-Format ins nächste zu springen. Doch ganz abgeneigt ist die TV-Bekanntheit nicht davon, wieder etwas Fernsehluft zu schnuppern. Vor allem hätte sie Lust, mit ihrem neuen Freund bei Temptation Island V.I.P. mitzumachen. "Ich hätte da Bock drauf, da müsste ich aber mal mit meinem Boy reden", lachte Chiara.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidatinnen von "Love Island" 2020

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Star

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im Juli 2021

