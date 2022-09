Ex-"Love Island"-Beauty Chiara Antonella ist wieder vergeben

Chiara Antonella schwebt auf Wolke sieben! Die Beauty suchte vor zwei Jahren bei Love Island nach der großen Liebe. Auf der Insel wollte es allerdings nicht so recht klappen: Obwohl in dem Flirtformat mit Josua Günther ihr Traummann zu warten schien, ging sie als Single aus der Show. Auch danach war es lange still um das Liebesleben der Blondine – bis jetzt: Denn Promiflash verriet Chiara nun, dass es wieder einen Mann an ihrer Seite gibt.

"Ich hätte gar nicht damit gerechnet, aber genau dann, wenn man es nicht erwartet, ergibt sich was", schwärmte Chiara im Promiflash-Interview auf dem Blogger-Event "mates date" im Rahmen der Berlin Fashion Week. Kennengelernt hätten sie sich auf einer Party in Nürnberg: "Dann haben wir uns privat getroffen, hatten ein paar Dates und da hat es direkt gefunkt." Nähere Infos zu ihrem Liebsten wollte sie allerdings nicht teilen.

Ihre Flirt-Erfahrung im TV war beim Dating anscheinend keine Hilfe: "Ich dachte, danach würde es wesentlich einfacher werden, aber in Wirklichkeit ist es schwieriger: Man muss aufpassen, wer es ernst meint und wer nur seinen Spaß haben will, weil man bei 'Love Island' war." Umso glücklicher sei sie nun, doch jemanden gefunden zu haben.

RTLZWEI Chiara und Josua bei "Love Island"

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, "Love Island"-Kandidatin 2020

