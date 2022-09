"Are You The One?"-Micha bezeichnete Anna als Wanderhure!

Das sind harte Worte von Micha! In der Kuppelshow Are You The One? Reality Stars in Love hatten der Fußballer und Anna Iffländer von Tag eins an ein Auge aufeinander geworfen. Doch obwohl es am Anfang so schien, als wären sie ein Perfect Match, fing die Fassade langsam an zu bröckeln, denn er bezeichnete die Blondine sogar als "billig". In der aktuellen Folge von AYTO ging Micha noch einen Schritt weiter und betitelte Anna als "Wanderhure"!

Nachdem Micha den Platz neben sich an Celina (23) vergeben hatte, sah sich Anna dazu gezwungen, das Bett zu wechseln. Darauf sprach der 24-Jährige die Blondine an: "Das wollte ich aber nicht, dass du jetzt hier von Bett zu Bett steigst […] wie eine Wanderhure." Diesen Satz nahm die Influencerin erst als einen Scherz auf, da sie davon ausging, dass er lediglich den Schlafplatztausch damit meinte und nicht ihr Dating-Verhalten. Doch als Moderatorin Sophia Thomalla (32) ihn noch einmal auf die Aussage ansprach, rückte er heraus, was genau er damit gemeint hatte: "Sie ist mal hier mal da die letzten Tage gewesen." Das verletzte Anna sehr, da sie die Doppelmoral einfach nicht verstehen könne: "Ich mache dasselbe wie er, aber ich bin billig, weil ich eine Frau bin."

Dass Micha Anna als "Wanderhure" bezeichnet hatte, war ein großes Gesprächsthema in der ganzen Villa. Viele Kandidaten dachten, dass sich der einstige #CoupleChallenge-Teilnehmer nicht mehr für seine Aussage entschuldigen würde. Aber entgegen aller Erwartungen machte er es schließlich doch noch: "Es tut mir wirklich leid, Anna […]. Das Wort ist eine Katastrophe", bat er die Beauty um Vergebung.

Instagram / micha_schue Michael Schüler, "#CoupelChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer im August 2022

