Chrissy Teigen wirbt komplett zerzaust für ihre eigene Mode

Chrissy Teigen (36) zeigt sich herrlich ehrlich vor ihren Fans! Anfang August überraschte die Frau von John Legend (43) ihre Fans mit wundervollen Neuigkeiten: Nachdem sie 2020 eine Fehlgeburt erlitten hatte, ist Chrissy erneut schwanger! Seitdem zeigt sich die Autorin immer wieder glücklich mit ihrem Babybauch auf Social Media. Auch jetzt präsentierte Chrissy erneut ihre XXL-Kugel im Netz – und machte gleichzeitig Werbung für ihre neue Modekollektion!

Auf ihrem Instagram-Account setzte Chrissy auf Werbung der etwas anderen Art: Auf einem Schnappschuss der Bilderreihe posiert sie ungeschminkt mit zerzausten Haaren und nacktem Babybauch in einem hellblauen Mantel aus ihrer eigenen Modekollektion. Auf einer anderen Aufnahme liegt das Model sichtlich erschöpft in einem weiteren Mantel in ihrem Bett. In der Caption des Posts animierte Chrissy zudem ihre Fans, die beworbenen Kleidungsstücke in ihrem Shop zu kaufen.

Die Fans sind von Chrissys Marketingstrategie begeistert: "Wow! Das ist unglaublich. Das zweite Bild ist ein Meisterwerk. Du bist eine Ikone!", "Umwerfend wie immer" oder "Ich liebe es, wie ehrlich du bist! Du bist umwerfend, unglaublich und wunderschön", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen und Musiker John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2022

