Designer Kilian Kerner: Das gefällt ihm an Ex-GNTM-Models

Kilian Kerner scheint eine Vorliebe für ehemalige GNTM-Models zu haben. Im vergangenen Jahr konnte sich der Modeschöpfer als Gastjuror hautnah ein Bild von den Teilnehmerinnen der Castingshow von Modelmama Heidi Klum (49) machen. Schon damals schien er von den diversen Laufstegschönheiten hingerissen zu sein. Mit Promiflash sprach Kilian nun über seine Begeisterung für die Models, die aus der Sendung hervorgingen.

Am vergangenen Dienstag liefen bei der Show des gebürtigen Kölners im Rahmen der Berlin Fashion Week gleich drei ehemalige GNTM-Models über den Laufsteg: Martina Gleissenebner-Teskey (51), Viola Beck sowie Dascha Carriero (22). Im Interview mit Promiflash erzählte der 43-Jährige, dass ihn das Curvy-Model bereits während der Aufzeichnung der 16. Staffel begeistert habe. Aus diesem Grund buchte Kilian Dascha im vergangenen Jahr auch direkt für seine Fashion-Show. An den Models der vergangenen GNTM-Staffel fand Kilian ebenfalls Gefallen. So sei Martina ihm beispielsweise schon in der ersten Folge aufgefallen, sodass er irgendwann die Agentur anrief, um die 51-Jährige zu buchen. "Martina hat sich auch so wahnsinnig weiterentwickelt, das haben wir schon beim Fitting gesehen. Die läuft anders, die fühlt die Klamotten – also echt toll", schwärmte der Designer.

Auch Viola begeisterte den Wahl-Berliner von Anfang an. "In Viola war ich auch sofort verliebt, deshalb habe ich sie gebucht", berichtete Kilian. Für ihn sei eigentlich sofort klar gewesen, dass das Nachwuchsmodel seine neue Kollektion auf dem Laufsteg präsentieren soll.

Anzeige

Getty Images Dascha Carriero auf der Berliner Fashion Week 2022

Anzeige

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey im September 2022

Anzeige

Getty Images Viola Beck, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de