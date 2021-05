Stellt Dascha Carriero (21) damit die Weichen für ihren Sieg bei Germany's next Topmodel? Schon vor zwei Wochen wurde das Curvy-Model im Rahmen der Show zu einem Casting für Kilian Kerner eingeladen. Der Designer wählte die Blondine als allererstes Plussize-Model, das er jemals engagierte, für seine Show auf der Berlin Fashion Week aus. In der heutigen Episode darf Dascha diesen Job endlich antreten – und dort auf ganzer Linie überzeugen!

Kilian Kerner könnte nicht begeisterter von der Performance der GNTM-Kandidatin sein. "Dascha gehört zu den Top-15-Mädels, die ich jemals auf einem Catwalk hatte, ohne zu übertreiben", betont der Modeschöpfer nach ihrem Walk. Was Dascha geleistet habe, finde er echt krass!

Der Berliner geht sogar noch weiter. "Letztes Jahr hat Heidi gesagt, sie möchte endlich, dass ein Curvy-Mädchen gewinnt", erinnert er sich und richtet sich via Produktionskamera direkt an die Modelmama: "Liebe Heidi, hier hast du dein Curvy-Mädchen, was gewinnen könnte!"

