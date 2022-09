"Einsamer Ort": Prinz Harry spricht über Windsor ohne Queen

Prinz Harry (37) gibt Einblicke in sein Seelenleben! Der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) befand sich in Europa, als es seiner Großmutter zusehends schlechter ging. Als die Lage um sie ernst wurde, reiste der Wahlkalifornier sofort nach Schottland – doch als er ankam, war die Monarchin bereits verstorben. Seine Trauer teilte Harry vor Schloss Windsor mit den vielen trauernden Royal-Fans: Er schilderte die Stimmung im Inneren des Prachtbaus.

Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) und seinem Bruder Prinz William (40) sowie dessen Frau Prinzessin Kate (40) suchte Harry das Gespräch mit seinen anwesenden Mitbürgern. "Es ist ein einsamer Ort da oben, jetzt, da sie nicht mehr da ist. Wenn sie einen Raum betreten hat, konnte man ihre Präsenz deutlich spüren", hört man ihn in einem Video sagen, das die britische Zeitung The Sun geteilt hat.

Die Queen hatte ihren Hauptsitz im Frühjahr 2020 vom Buckingham Palace im Zentrum Londons nach Windsor Castle verlegt. Dort, in dem beschaulichen Städtchen am Rande der Metropole, fühlte sie sich wohler. In dem Schloss verbrachte Elizabeth die meiste Zeit ihrer letzten Jahre.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan, Prinz William und Prinzessin Kate

Chris Jackson/WPA-Pool/MEGA Prinz Harry im September 2022 auf Schloss Windsor

Chris Jackson/WPA-Pool/MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

