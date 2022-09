"Love Island"-Nico und Jenni klären auf: Darum kriselt es!

Zwischen Nico und Jennifer (23) läuft es zurzeit nicht so rund! Die beiden lernten sich in diesem Jahr bei Love Island kennen und lieben. Sie schafften es auch, ihre Beziehung mit in den Alltag nach der Kuppelshow zu nehmen, doch dann kriselte es auf einmal. Von einer Trennung ist bislang allerdings keine Rede. Promiflash verrieten die beiden, warum es für sie gerade schwierig ist.

"Am Ende des Tages scheitert es an der Kommunikation", berichtete Jenni im Gespräch mit Promiflash. Daher sei es besonders wichtig, miteinander zu reden: "Man macht etwas mit einer harmlosen Intention und der andere nimmt das total böse auf." Darin stimmt Nico ihr zu – und sieht auch eine Perspektive für die Zukunft: "Man muss sich auch gegenseitig abstimmen, was für eine Partei geht und was für die andere Partei geht, und einfach klarer reden, anstatt solche Sachen vorauszusetzen."

"Natürlich ist es ein bisschen angespannt. Friede, Freude, Eierkuchen ist nicht", stellte der Beau weiter klar. Es seien auch viele Sachen passiert, die die Beziehung belasten. Um das gemeinsame Leben wieder in die Spur zu bringen, helfe aber nur eins: "Besser darüber reden, anstatt dass es direkt knallt."

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, "Love Island"-Gewinnerin 2022

Instagram / jennifer1glesias Nico und Jennifer, "Love Island"-Gewinner 2022

Instagram / nizou.loco Nico, "Love Island"-Sieger

