Von Nico getrennt? "Love Island"-Jenny meldet sich im Netz

Wie steht es um Nico und Jennifer (23)? In der vergangenen Staffel von Love Island fanden die Düsseldorferin und der Saarländer zusammen und verließen die Liebesinsel sogar als Sieger. Auch nach den Dreharbeiten schien es für die Turteltauben bestens zu laufen. Sie schmiedeten Zukunftspläne und ließen sich sogar ein Pärchentattoo stechen. Doch seit wenigen Tagen kursieren Krisengerüchte. Beide löschten alle gemeinsamen Fotos und entfolgten einander. Nun gab Jenny außerdem ein Update, das Böses vermuten lässt...

In den vergangenen Tagen war ungewöhnliche Ruhe auf dem Profil der Recruiterin eingekehrt. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich nun aber mit einem knappen Statement bei ihren besorgten Followern. "Danke an alle lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Muss privat erst mal viele Sachen klären, weswegen ich nicht so aktiv sein werde auf Instagram", ließ die 23-Jährige ihre Community wissen. Tatsächlich scheint es Jenny nicht gut zu gehen. "Ich brauche etwas Zeit", schrieb sie außerdem. Ob sie und Nico tatsächlich getrennt sind?

Auch Nico hatte schon vor einigen Tagen, kurz nachdem die ersten Spekulationen aufkamen, kryptische Zeilen geteilt: "Das Schlimme an Verrat ist, er kommt leider immer aus den eigenen Reihen", schrieb der einstige Kuppelshow-Kandidat. Seither herrscht jedoch auch auf seinem Account Funkstille.

Instagram / nizou.loco Nico und Jenny von "Love Island" im Mai 2022

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, "Love Island"-Gewinnerin 2022

Instagram / nizou.loco Nico, "Love Island"-Sieger

