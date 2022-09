Mit Fotos: Ex-Hofdame gedenkt verstorbenen TV-Bauern Werner

Sie widmet ihm rührende Worte! Karin nahm im vergangenen Jahr bei Bauer sucht Frau International teil, um dort ihre große Liebe zu finden. In der Kuppelshow traf sie in Südafrika auf den Kaffeebauern Werner – und die beiden verstanden sich auf Anhieb prächtig miteinander. Doch kurz nach den Dreharbeiten verstarb der Landwirt an einer Krebserkrankung. Heute hätte der TV-Bauer Geburtstag gehabt – aus diesem Grund gedachte Karin seiner mit einem emotionalen Post.

Auf Instagram teilte Karin nun nämlich eine Collage aus Bildern, die sie zusammen mit Werner zeigt. Darauf sind die beiden etwa mit Elefanten bei einer Safari oder eng zusammengekuschelt auf dem Sitz eines Jeeps zu sehen. "Ein Jahr ist es nun schon her, das wir uns begegnet sind. Heute hättest du Geburtstag. Meine Erinnerungen sind noch, als wäre es gestern", schrieb die Blondine unter den Beitrag. Auf der Collage fügte sie noch einen Gruß hinzu: "Alles Liebe zum Geburtstag, wo immer du bist."

Unter dem Post sammelten sich rasch viele Kommentare von Fans der ehemaligen TV-Kandidatin. "Ihr beide habt super zusammengepasst. Es war eine schöne Harmonie zwischen euch", erinnerte sich etwa ein User an die Kennenlernphase in Südafrika. Viele andere teilten ihre Trauer mit Herz-Emojis.

Instagram / karin_bauersuchtfrau Karin, "First Dates"-Teilnehmerin

Instagram / karin_bauersuchtfrau Karin und Werner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2021

Instagram / karin_bauersuchtfrau Werner und Karin, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

