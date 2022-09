Nach Beziehung mit Fabio: Ist Mrs.Marlisa aktuell am Daten?

Ist Mrs.Marlisa wieder bereit für die große Liebe? Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin machte Anfang des Jahres eine schmerzhafte Trennung durch: Nach zweieinhalb Jahren ging die Beziehung von ihr und Fabio in die Brüche. Daraufhin lernte die Blondine ein paar Männer näher kennen – ihr Mr. Right war aber noch nicht dabei. Nun hat Marlisa Promiflash ein kleines Beziehungs-Update gegeben!

Im Rahmen der Berlin Fashion Week hat Promiflash Marlisa auf dem Blogger-Event mates date getroffen. Dort verriet die Beauty, dass es aktuell keinen Mann in ihrem Leben gibt. "Aktuell bin ich komplett Single und habe niemanden. Ich hatte die letzten Wochen und Monate so viel Drama mit so vielen verschiedenen Männern, jetzt ist auch mal gut", betonte die Laiendarstellerin. Sie sei froh, dass sie sich aktuell auf sich fokussieren und ihr Ding machen kann. An Männern sei sie momentan eher nicht interessiert.

Wenn ihr Traummann aber dann plötzlich doch vor der Tür stehen würde, schließt es Marlisa nicht kategorisch aus, sich wieder in jemanden zu verlieben. "Was kommt, das kommt", erzählte sie schmunzelnd.

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa auf dem Splash-Festival 2022

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

