Alles für den Fame: Ex-Flirt macht Mrs.Marlisa Vorwürfe

Mrs.Marlisa bekommt es eiskalt zurück! Vor wenigen Tagen schoss das TV-Sternchen gegen seine eigentliche BFF Anna Iffländer. Die Beauty ist derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love – dort bandelt sie seit Tag eins mit Michael Schüler an. Das brachte Mrs.Marlisa jedoch mächtig zum Kochen. Denn angeblich war sie dem Ex-Fußballer vor der Show nähergekommen. Doch die Beauty flirtete wohl nicht nur mit ihm – und soll dabei bestimmte Absichten verfolgt haben!

Via Instagram meldete sich Kevin Platzer zu Wort – er ist aus Formaten wie Berlin - Tag & Nacht oder First Dates Hotel bekannt. In einem längeren Video feuerte das Tattoomodel nun heftig gegen Mrs.Marlisa. "Wir haben uns kennengelernt am 2. April und Micha flog am 20. April nach. Das bedeutet, wenn ich rechnen kann: 18 Tage lang bist du dann zweigleisig gefahren? Einmal mit mir und mit Micha", erklärte der Beau aufgebracht. Doch damit nicht genug, er behauptete zudem sogar, dass die Ex-Temptation Island-Kandidatin in diesem Zeitraum auch noch etwas mit Dustin Hoche am Laufen hatte – doch wohl nur aus Promo-Gründen.

Kevin, genannt Flocke, warf Marlisa nämlich zudem vor, mit ihren Flirts ein ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen: Das Reinkommen in weitere Reality-TV-Formate, um somit noch mehr Fame und Geld zu kassieren – das konnte Flocke in seinem Video sogar mit Sprachnachrichten der Blonden belegen. "Wir könnten dann beide zu 'Temptation Island V.I.P.' Da würden wir halt beide gut Kohle kriegen", eröffnete sie ihm in den Memos. Die Produzenten des Kuppel-Formats hätten ihr aber schon vor einiger Zeit diesbezüglich eine klare Abfuhr erteilt, wie ihr Ex-Flirt erläuterte.

Auch auf Social Media ginge es Marlisa vor allem um Aufmerksamkeit, Follower und ordentlich Geld – je mehr, desto besser. "Über WhatsApp, Instagram verschickt sie dann Links, um eine größere Reichweite zu erlangen", schilderte Flocke. Das konnte er ebenfalls mit mehreren Screenshots belegen, in denen beispielsweise "Bitte auf den Link klicken" stand. "Die ganze Welt muss sich um sie drehen und wenn das nicht der Fall ist, erfindet sie eben Geschichten", wetterte der Reality-TV-Darsteller auf der Fotoplattform.

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Kevin

Sonstige Mrs.Marlisa und Dustin Hoche im Mai 2022 in Gelsenkirchen

Instagram / theflocke Kevin Platzer, "First Dates Hotel"-Single

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Bekanntheit

