Sarg der Queen: Website des Bestattungsinstituts stürzt ab

Das Interesse am Bestattungsunternehmen der Queen (✝96) ist groß! Nachdem die Monarchin vor wenigen Tagen starb, wurde der Sarg mit ihren sterblichen Überresten am Sonntagvormittag von ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral nach Edinburgh überführt. Dank eines Livestreams konnten die Royal-Fans die letzte Reise der Queen mitverfolgen – im Fokus stand dabei schnell der Name des Bestattungsinstituts, der auf dem Sarg zu sehen war. So schien das Interesse der Fans an dem Unternehmen so groß zu sein, dass sie kurzerhand die Website lahmlegten!

Wie The Sun jetzt berichtete, stürzte die Website des Bestattungsunternehmens William Purves innerhalb weniger Sekunden ab, nachdem der Name auf dem Sarg im Fernsehen zu sehen gewesen war! So müssen mehrere Tausende Zuschauer während des Livestreams die Internetseite des Beerdigungsinstituts aufgerufen haben, was dazu führte, dass jeder Besucher eine Fehlermeldung erhielt. Mittlerweile ist die Seite aber wieder aufrufbar.

Auf dem Weg nach Edinburgh zollten die Schotten der Queen Tribut: Während der Konvoi von sieben Autos im Schritttempo an den Menschenmengen auf den Straßen vorbeifuhr, verabschiedeten sich die Royal-Fans von ihrem einstigen Staatsoberhaupt – einige warfen Blumen auf die Fahrbahn, andere salutierten stumm.

Getty Images Der Leichenwagen von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. im September 2015

Getty Images Der Leichenwagen von Queen Elizabeth II. im September 2022 in Banchory, Schottland

