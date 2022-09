Erste Bilder: Sarg der Queen ist auf dem Weg nach Edinburgh

Die letzte Reise von Queen Elizabeth II. (✝96) hat begonnen! Am Donnerstagnachmittag verstarb die beim Volk beliebte Königin im Kreis der Familie auf ihrem Landsitz Balmoral Castle. Während ihr ältester Sohn Charles (73) in London bereits das Amt des Königs übernommen hat, wurde in Schottland alles für ihre Überführung nach London vorbereitet. Nun ist es so weit und der Sarg ist auf dem Weg in die britische Hauptstadt!

In einem Konvoi von sieben Autos fuhr der Leichenwagen mit dem Sarg gegen 11 Uhr deutscher Zeit in Balmoral los Richtung London. Bedienstete trugen den Sarg der Queen aus dem Schloss zum Wagen. Der hölzerne Sarg ist mit Blumen und Flaggen geschmückt. Von dort aus geht es nun zunächst Richtung Edinburgh, wo der Wagen gegen 17 Uhr im Palace of Holyroodhouse erwartet wird. Dabei soll in mehreren Städten Halt gemacht machen, die die Queen während ihrer Amtszeit häufig besucht hat. So sollen die Menschen die Möglichkeit bekommen, sich von ihr zu verabschieden. Am Dienstag soll der Sarg schließlich in London ankommen, damit am 19. September die Beerdigung stattfinden kann.

An den Straßen haben sich die Menschen schon am frühen Morgen versammelt, um auf den Sarg der Queen zu warten. Sicherheitsdienste sperrten die Straßen bereits gegen 8 Uhr ab. Ausgerüstet mit Klappstühlen und der britischen Fahne wollen sie der Queen die letzte Ehre erweisen.

Getty Images Der Leichenwagen von Queen Elizabeth II.

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Konvoi hinter dem Leichenwagen von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Getty Images Gesperrte Straßen in Großbritannien für den Sarg der Queen

Getty Images Briten warten an einer Straßensperre auf den Sarg der Queen

Getty Images Leichenwagen von Queen Elizabeth II. im September 2022 in Ballater, Aberdeenshire

