Tyra Banks streitet mit ihrem Sohn (6) um seine Outfits!

Tyra Banks (48) und ihr Sohn sind sich uneinig! 2016 kam via Leihmutter York das einzige Kind des Models gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Eric Asla zur Welt. Seitdem ist der Kleine der ganze Stolz seiner Mama – doch in einem Bereich kriegen sie und der Sechsjährige sich regelmäßig in die Haare: York will nicht das anziehen, was Tyra will!

Bei der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week in Anwesenheit von Promiflash wurde Tyra gefragt, ob sie sich mit York über seine Outfits streite – und hatte darauf eine klare Antwort: "Oh ja, wir streiten uns!" Sie wolle ihrem Sohn zum Beispiel immer hübsche Schuhe andrehen, er habe da einen anderen Fokus. "Er sagt dann: 'Mami, es muss nicht schick sein, es muss bequem sein!'", berichtete Tyra lachend von den Konversationen mit ihrem Sohn. Doch dieser Widerwillen mache die 48-Jährige auch stolz. "Ich sage dann: 'Jetzt wirst du wie deine Mutter!'", erzählte sie.

Für Tyra selbst sind bequeme Schuhe nämlich das oberste Gebot – und nach zwanzig Jahren im Business ein absolutes Must-have für sie. "Frauen sollten nicht die ganze Zeit für ihre Schönheit leiden müssen", hatte sie bei der Show klargestellt.

Anzeige

Instagram / tyrabanks Tyra Banks und ihr Sohn York im Februar 2016

Anzeige

Getty Images Tyra Banks im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Tyra Banks im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de