Nach 20 Jahren im Business: Das ist Tyra Banks' Fashion-Tipp

Tyra Banks (48) verrät, was ihr bei Fashion am wichtigsten ist! Sie ist als Model schon seit über 20 Jahren super-erfolgreich und stand für zahlreiche große Marken vor der Kamera und auf dem Laufsteg. Auch diverse Shows wie Dancing with the Stars hat sich schon gehostet– klar, dass sie da jede Menge Erfahrung gesammelt hat! In Sachen Fashion kennt sich Tyra also bestens aus – auf Bequemlichkeit legt sie dabei am meisten Wert!

"Mein bester Rat heute: Sorge dafür, dass es deine Füße bequem haben", erklärte sie bei der Marc Cain Fashion Show im Rahmen der Berlin Fashion Week in Anwesenheit von Promiflash. Während ihrer langen Karriere habe Tyra schon die unbequemsten hohen Schuhe tragen müssen – das würde die 48-Jährige heute nicht mehr machen. "In der ersten Staffel 'Dancing with the Stars' habe ich noch High Heels getragen und meine Füße haben mich umgebracht. In der zweiten Staffel hatte ich dann schon Turnschuhe an", berichtete sie lachend.

Füße, die nicht leiden müssen, machen das Leben einfach so viel leichter. "Bequeme Schuhe sorgen für ein schönes Lächeln!", stellte Tyra klar. Und noch einen Tipp hatte die Mutter eines Sohnes für ihre Fans: "Frauen sollten nicht die ganze Zeit für ihre Schönheit leiden müssen."

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Juni 2022 in New York

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Supermodel

Anzeige

Getty Images Tyra Banks im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de