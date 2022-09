Zeit zu zweit: Jennifer Lopez mit Violet Affleck unterwegs

Jennifer Lopez (53) genießt ihre Zeit mit ihrer Stieftochter Violet (16). Nach ihrer Hochzeit im vergangenen Juni in Las Vegas brachten die "On The Floor"-Interpretin und ihr Mann Ben Affleck (50) einige Kinder mit in die Ehe: Jennifer selbst ist Mutter der Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14), während Ben mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (50) die drei Kinder Seraphina (13), Samuel (10) und Violet bekam. Doch das Leben als Patchworkfamilie scheint ziemlich gut zu funktionieren: Gemeinsam mit ihrer Stieftochter Violet war Jennifer jetzt in Beverly Hills unterwegs!

Wie Bilder, die Mail Online vorliegen, nun zeigen, schlenderten Jennifer und Bens älteste Tochter gemeinsam durch die Straßen von Beverly Hills – dabei war die Sängerin gewohnt stilvoll unterwegs: Jennifer kombinierte eine klassische, beige Hose mit einem weißen Basic-Shirt. Zu ihrem legeren Look wählte die "Hustlers"-Darstellerin hochhackige Schuhe, eine Handtasche von Dior und silberfarbenen Schmuck. Aber auch ihre Stieftochter war sehr modebewusst gekleidet: Violet trug ein ärmelloses, geblümtes Sommerkleid, das sie mit schwarzen Boots kombinierte.

Bereits in der Vergangenheit war J.Lo mit den Kids ihres Ehemanns unterwegs: Gemeinsam mit Violets Schwester Seraphina war die 53-Jährige vor wenigen Wochen in New York. Dabei trug Jennifer ein langärmliges, fliederfarbenes Kleid mit glitzernden Blumenstickereien und weißem Kragen, während sich die 13-Jährige für eine grüne Hose und ein blaues Hemd entschieden hatte.

MEGA Ben Affleck mit seinen beiden Kindern Violet und Samuel im August 2021

MEGA / Jose Perez Jennifer Lopez, Emme Muniz und Seraphina Rose Affleck in New York

MEGA / Jose Perez Seraphina Rose Affleck in New York, August 2022

