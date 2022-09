Cooler Partnerlook: J.Lo und Ben Affleck in Malibu unterwegs

So stylish sind Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) als frischverheiratetes Paar unterwegs! Nachdem sich das Hollywood-Traumpaar im vergangenen Juli still und heimlich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben hatte, wagten die beiden Turteltauben am 20. August auf Bens Anwesen erneut den Gang vor den Traualtar – seitdem schweben sie auf Wolke sieben! Jetzt scheinen die beiden aus ihren zweiten Flitterwochen zurückgekommen zu sein: In Malibu verzauberten J.LO und Ben ihre Fans in einem coolen Partnerlook!

Wie die aktuellen Paparazzibilder zeigen, genossen J.LO und Ben ihre gemeinsame Zeit in Malibu: Während die "On The Floor"-Interpretin die Hand ihres Liebsten hielt, trug sie ein langärmliges, weißes Strandkleid, bei dem dezent ihr Bikini in derselben Farbe hervorschimmerte. Dazu kombinierte J.Lo rote Plateausandalen und eine beige Strandtasche. Um den Look komplett zu machen, wählte die Sängerin dezenten, silberfarbenen Schmuck. Ben wiederum wählte ein legeres, blau-weiß-gestreiftes Hemd und eine beige Hose. Zu dem Outfit entschied sich der Schauspieler für eine coole Sonnenbrille und lässige, weiße Sneaker.

Bereits in der Vergangenheit bewiesen J.Lo und ihr Ben, wie modisch sie als Paar sind: Während ihrer ersten Flitterwochen in Paris spazierte der "Hustlers"-Star in einem langärmligen, royalblauen Kleid durch den Park der Pariser Orangerie. Ben wiederum wählte ein lässiges Hemd und eine schwarze Hose.

APEX / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2022

