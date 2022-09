Sarg der Queen in Edinburgh: Fans können sich verabschieden

Das schottische Volk kann sich nun einen Tag lang von Queen Elizabeth II. (✝96) verabschieden. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass die britische Regentin am Nachmittag friedlich verstorben ist. Auf Schloss Balmoral in Schottland verbrachte die Queen ihre letzten Stunden. Heute Mittag wurde der Sarg von Elizabeth von Balmoral nach Edinburgh gefahren. Dort werden nun auch ihre Fans die Möglichkeit bekommen, sich zu verabschieden.

Gerade ist der Sarg der Queen in der schottischen Hauptstadt angekommen. Auch hier haben sich zahlreiche Menschen eingefunden, um die letzte Reise der britischen Königin zu verfolgen. Anschließend wurde der Sarg in den Palast von Holyroodhouse getragen, bevor er am Montagnachmittag in die St. Giles' Cathedral überführt wird. Dort soll er 24 Stunden lang unter ständiger Bewachung stehen, sodass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, ihrer Queen die letzte Ehre zu erweisen.

Während der Sarg in den Palast getragen wurde, waren drei der Kinder der Queen – Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) – anwesend. Die Tochter der Queen nahm bereits an der circa 280 Kilometer langen Reise von Balmoral nach Edinburgh teil. Sie saß in einem der sechs Fahrzeuge, die dem Leichenwagen der Queen folgten.

Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Der Leichenwagen von Queen Elizabeth II.

Prinzessin Anne im Juni 2022

