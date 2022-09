"Geldgier": Sarafina Wollny von Vermieter in Türkei betrogen

Sarafina Wollnys (27) Vermieter wollte sich an ihr bereichern! Die Tochter von Silvia Wollny (57) lebt mit ihrem Mann Peter (29) und ihren Zwillingen Casey (1) und Emory (1) in der Türkei. Der kleinen Familie geht es dort offenbar richtig gut. Die Sprachbarriere sei jedoch gelegentlich ein Problem, gab Sarafina zu. Doch jetzt wurden sie mit einer anderen Sorge konfrontiert: Ihr Vermieter vermietete einfach unter der Hand ihre Wohnung!

Auf Instagram teilte Sarafina die Geschichte, die sie in den vergangenen Tagen beschäftigte, mit ihren Fans. Sie und Peter hatten ihre gemeinsame Wohnung in der Türkei gekündigt und bereits fast alle ihre Sachen herausgeräumt, obwohl der Mietvertrag erst am 11. Oktober endet. Zufällig verschlug es Mama Silvia jedoch noch einmal in die alte Wohnung, die eigentlich leer stehen sollte. "Da waren andere Leute drin. Der Vermieter hat die Wohnung für 14 Tage für 840 Euro vermietet", erzählte Sarafina schockiert.

Während das Paar also für die Miete bis zum 11. Oktober aufkam, kassierte der Vermieter doppelt, indem er bereits andere Leute in die Wohnung einziehen ließ. Das ließ sich die Zweifach-Mama nicht gefallen. Nach einer deutlichen Ansage zahlte ihr der Vermieter eine Monatsmiete sowie die Kaution vollständig zurück. "Ich kann nicht nachvollziehen, was in den Köpfen vorgeht. Das ist dann einfach nur Dreistheit und Geldgier", ärgerte sich Sarafina.

