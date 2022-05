Sarafina Wollny (27) plaudert mit Promiflash über ihr neues Leben in der Türkei! Seit einigen Wochen ist klar, dass der Die Wollnys-Spross mit seinem Mann Peter Wollny (29) und den gemeinsamen Zwillingen Emory und Casey nicht mehr länger in Deutschland lebt. Die TV-Stars scheinen sich für einen Alltag an der Türkischen Riviera entschieden zu haben. Promiflash traf die kleine Familie am Sonntag auf dem Bild-Renntag in Gelsenkirchen und plauderte mit ihnen über ihre neue Heimat Side!

Gerade sind Sarafina, Peter, Emory und Casey für rund sechs Wochen in Deutschland, um den Rest ihrer großen Familie rund um Oberhaupt Silvia Wollny (57) zu besuchen. Doch was reizt sie an dem Land zwischen Europa und Asien? "In der Türkei haben wir einfach traumhaft schönes Wetter", merkte die Zwillingsmama an. Die Sprache vor Ort sei zwar eine Herausforderung, "aber sonst kommen wir perfekt dort klar", meinte Sarafina.

Noch wissen die jungen Eltern nicht, wie lange sie in der Türkei bleiben wollen. Genau deswegen haben sie sich auch noch nicht überlegt, was passiert, wenn Emory und Casey ins Schulalter kommen. "Die beiden werden jetzt erst ein Jahr alt, also haben wir noch fünf Jahre Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen. Wir gucken einfach, was die Zukunft bringt", schloss Sarafina ab.

Promiflash Die Wollnys auf dem Bild-Renntag im Mai 2022

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Promiflash Familie Wollny auf dem Bild-Renntag im Mai 2022

