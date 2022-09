"Herz an Bord": Wayne Carpendale moderiert neue Datingshow

Wayne Carpendale (45) steht wieder vor der Kamera! Bei der neuen Dating-Sendung von VOX "Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See" suchen vier Frauen nach der großen Liebe. Mit Urlaubsstimmung im Gepäck wird montan fleißig auf der AIDAcosma im Mittelmeer gedreht. Die Teilnehmerinnen müssen sich entscheiden, wen sie kennenlernen wollen und wer leider von Bord gehen muss. Hierbei werden sie tatkräftig von Wayne unterstützt.

"Ich bin dabei eine Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App", so fasste Wayne gegenüber RTL seinen Aufgabenbereich als Moderator in der neuen Datingshow zusammen. "Wir schicken unsere Singles in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates", informierte der 45-Jährige. Die Teilnehmerinnen müssen sich auf der achttägigen Reise in jeder Folge zwischen der Versuchung und der großen Liebe entscheiden.

Mit Rat und Tat kann der Schauspieler den Teilnehmerinnen perfekt zur Seite stehen, denn sein privates Glück hat er schon lange gefunden. Seit 2013 sind die hübsche Moderatorin Annemarie Carpendale (44) und er verheiratet. Die Ausstrahlung der Sendung ist laut des Senders für das kommende Jahr geplant, doch ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale taucht

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale, Januar 2022

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Urlaub 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de