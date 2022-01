Übung macht den Meister! Annemarie Carpendale (44) scheint ihren Ehemann Wayne Carpendale (44) zu ihrem persönlichen Fotografen auszubilden. Die Moderatorin teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag im Netz – dabei dürfen auch ihr Partner und ihr gemeinsamer Sohn Mads nicht fehlen. Nur mit Selfies will sich Annemarie aber offenbar nicht zufriedengeben – im gemeinsamen Familienurlaub musste Wayne jetzt als Fotograf für seine Liebste herhalten.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit jetzt eine Reihe von Bildern aus ihrem Urlaub auf den Malediven. Darauf posiert sie in einem Bikini im Leoprint-Muster am Strand und hüpft fröhlich in der Gegend herum. Zwischen die Fotos von Annemarie hat sich aber auch ein Schnappschuss von hinter den Kulissen hineingeschlichen – darauf sieht man Wayne auf dem Bauch liegen und mit vollem Körpereinsatz ein Foto seiner Liebsten schießen. Kein Wunder also, dass die 44-Jährige den Hashtag "Instagram-Husband" verlinkte.

Als "Instagram-Husband" werden die Partner von Influencern bezeichnet, die sich als unbezahlter Fotograf aufopfern und oftmals mehrere Tausend Bilder knipsen müssen, bis das perfekte mit dabei ist. Auch Wayne teilte ein paar Einblicke in ihr Fotoshooting – er scheint kein Problem damit zu haben, als Fotograf herzuhalten: "Mitten in meiner knallharten Instagram-Husband-Ausbildung", scherzte der Sänger.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale auf den Malediven

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale, Januar 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de