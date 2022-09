Inspiration: Darum mag Kilian Kerner Heidi Klum so gerne!

Kilian Kerner ist offensichtlich fasziniert von Heidi Klum (49). Der Designer feiert mit seiner Mode große Erfolge und durfte nun auf der Berlin Fashion Week seine neue Kollektion präsentieren. Die steht ganz unter dem Motto "Ikonen" – und eine Inspiration dafür war unter anderem auch die Germany's next Topmodel-Jurorin. Promiflash wollte daher von ihm wissen: Warum findet Kilian Heidi interessant?

Vor seiner Fashion Show traf Promiflash auf den Modeschöpfer in Berlin. Dabei kam er auch auf eine seiner Ikonen für die neue Kollektion zu sprechen. "Ich mag Heidi einfach. Heidi ist eine wirklich sehr lustige Person, mit der man immer Spaß hat. Ich finde, die Karriere, die Heidi hingelegt hat oder ja immer noch hinlegt, ist in Deutschland einzigartig", verriet Kilian ehrlich und komplimentierte unter anderem ihre Schönheit. "Ihr ist es egal, was Leute über sie sagen, sie zieht ihr Ding durch", schloss er ab.

Aber nicht nur Heidi war ein Vorbild für seine Modelinie. Zu seinen Ikonen zählte Kilian ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Darunter fanden sich die Schauspieler Timothée Chalamet (26) oder Jella Haase (29), aber auch Sänger Harry Styles (28) oder Tennisstar Serena Williams (40).

Getty Images Kilian Kerner bei der Berlin Fashion Week im September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Ein Model auf der Fashionshow von Kilian Kerner in Berlin

