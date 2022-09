Nach Eklat: Haben sich Stefan Mross und Estefania vertragen?

Hat sich Stefan Mross (46) inzwischen bei Estefania Wollny (20) entschuldigt? Bei der Anmoderation der Gästeliste lachte der "Immer wieder sonntags"-Moderator über die aufstrebende Sängerin – das fanden sie und ihre Mutter Silvia (57) gar nicht witzig. Dann berichtete die TV-Bekanntheit, in der Show von Stefan ignoriert worden zu sein – daraufhin schickte sein Anwalt ihr eine Unterlassungsklage. Auch zwei Monate später ist die Sache zwischen Estefania und Stefan noch nicht geklärt!

"Es gab keinerlei Kontaktaufnahme oder eine Bemühung, den Sachverhalt zu klären. In meinen Augen wurde es einfach totgeschwiegen", stellte Estefania im Promiflash-Interview klar. Die einstweilige Verfügung soll zwar mittlerweile zurückgezogen worden sein, da sie haltlos gewesen ist – sonst sei allerdings nichts passiert. Dabei ist die TV-Bekanntheit sehr an Frieden zwischen den Parteien interessiert: "Ich selbst bin der letzte Mensch, dem an Streit etwas gelegen ist. Wenn es eine aufrichtige und ernst gemeinte Entschuldigung geben würde, wäre die ganze Sache für mich erledigt", machte sie deutlich.

Dennoch sei Estefania von Stefans Verhalten in der Show extrem verletzt gewesen. "Ich finde, jeder Künstler sollte dieselbe Chance bekommen, egal wie lange er schon Musik macht, ohne Ausnahme!", erklärte sie gegenüber Promiflash entschieden. Ein respektvoller Umgang miteinander ist jetzt wichtiger denn je.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Getty Images Stefan Mross im April 2022

Action Press / Zengel, Dirk Estefania Wollny beim ZDF Fernsehgarten

