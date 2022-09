Der Sarg von Queen Elizabeth ist nun in England angekommen!

Alle Augen sind auf London gerichtet. Vergangenen Donnerstag versetzte der Tod von Queen Elizabeth (✝96) das Land in tiefe Trauer. Die einstige Monarchin verstarb friedlich auf ihrem schottischen Anwesen auf Schloss Balmoral. Damit sich die britische Bevölkerung von ihrer geliebten Königin verabschieden kann, wurde der Sarg gestern in die St. Giles' Kathedrale in Edinburgh gebracht. Jetzt befindet sich der Sarg auf englischen Boden!

Laut der BBC formierte sich die Ehrengarde der Royal Air Force, als das Flugzeug landete und der Sarg behutsam in den Leichenwagen verlegt wurde. Bei der Rückkehr der Queen handelt es sich um eine stille Zeremonie. Von dem Flughafen in Northolt geht es nun umgehend zum Buckingham Palace. Auch Prinzessin Anne (72) nahm am Flughafen Aufstellung.

In der königlichen Residenz wird der Sarg der Queen von ihrer Familie in Empfang genommen. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41), Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) sowie König Charles (73) und Camilla (75) sind bereits im Palast. The Sun berichtet, dass es zu einem intimen Treffen kommt, bevor der Sarg der Majestät morgen zu Grabe getragen wird.

Getty Images Prinzessin Anne im September 2022 in England

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

