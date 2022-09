Gelüste und Babybauch: TV-Bäuerin Denise gibt ein Update!

Wie fühlt sich Denise Munding bisher in ihrer Schwangerschaft? Im Juli verkündeten die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Verlobter Nils Dwortzak süße News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Geschlecht ihres kleinen Babys ist ebenfalls schon bekannt – es wird ein Mädchen. Im Netz nimmt die TV-Bäuerin ihre Community auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. Hat Denise mit ihrem Babybauch zu kämpfen? Und auf was hat die werdende Mama eigentlich große Gelüste? Das alles verrät sie in ihren Schwangerschaftsupdates!

