Tatsächlich vergeben? Paola Maria heizt Liebes-Gerüchte an!

Stellt Paola Maria (28) ihrer Community etwa schon bald jemanden vor? Die Influencerin und der YouTuber Sascha Koslowski (35) haben zwei gemeinsame Kinder – im Februar schockten die Eheleute ihre Fangemeinde dann aber mit der Nachricht, dass sie sich getrennt haben. Inzwischen soll die Brünette aber wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Angeblich ist sie mit dem Unternehmer Alexander Thoss zusammen. Bislang wollte sie sich dazu aber nicht äußern. Nun zeigte Paola aber bewusst eine Männerhand auf Social Media!

In ihrer Instagram-Story postete die zweifache Mutter ein Foto, auf dem ihre Hand zu sehen ist, die in einer deutlich größeren Männerhand liegt – handelt es sich dabei etwa um die Hand von Paolas neuem Partner? Wem die Hand gehört, ließ die 28-Jährige offen. Womöglich teasert die Beauty mit diesem Post aber an, dass eine männliche Person in naher Zukunft öfter mal auf ihrem Profil auftauchen könnte.

Erst im August hatte Paola betont, dass sie vorerst nichts zu ihrem Beziehungsstatus sagen möchte. "Ich möchte aktuell Privates privat halten", hatte sie damals in ihrer Instagram-Story mehr als deutlich gemacht.

Anzeige

Instagram / paola Paola Marias Hand und eine Männerhand

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Anzeige

Denkt ihr, dass es sich bei der Hand um die von ihren Freund handelt? Ja, auf jeden Fall! Nee, sie macht bestimmt nur einen Scherz. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de