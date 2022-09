Ben Affleck verfasste zwölfseitiges Ehegelübde für J.Lo

Ben Affleck (50) sorgte bei seiner Hochzeit mit Jennifer Lopez (53) wohl für einen besonders emotionalen Moment! Der Schauspieler und die Sängerin waren schon vor über 20 Jahren verlobt – damals trennten sie sich aber. Nach ihrem spektakulären Liebes-Comeback im vergangenen Jahr holten die beiden die Hochzeit nun nach: Im August gaben sie sich endlich das Jawort. Besonders Bens Ehegelübde sorgte an diesem besonderen Tag wohl für einen höchst emotionalen Moment!

Offenbar legte Ben sich für seine Rede ordentlich ins Zeug, wie sein Hochzeitsgast und Freund Kevin Smith (52) nun bei "The View" verriet. "Er hat sein Ehegelübde geschrieben – sie [beide] haben ihr Ehegelübde geschrieben, aber er hat eine große Rede vorbereitet, die er ihr bei der Hochzeit vorgelesen hat, es war atemberaubend", erzählte er und ergänzte: "Und es war lang. Das ist eine meiner Lieblingsdinge an Ben, er ist sein größter Fan, also hat er eine zwölfseitige Rede geschrieben."

Die Rede habe alle Gäste aber sehr berührt. "Es war wundervoll. Es war inspirierend. Ich habe mich so für die beiden gefreut. Sie haben es verdient", schwärmte Kevin weiter von der traumhaften Zeremonie.

Anzeige

Getty Images Kevin Smith, Regisseur

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de