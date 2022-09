"Traum": Jennifer Lopez schwärmt erstmals von ihrer Hochzeit

Jennifer Lopez (53) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Die Sängerin und ihr Partner Ben Affleck (50) waren vor 20 Jahren schon mal verlobt – damals platzte die Verlobung aber. Im Juli gaben sie sich dann aber nach ihrem zweiten Liebes-Anlauf das Jawort in Las Vegas, ihre große Traumhochzeit folgte im August. Offenbar musste die Musikerin die Emotionen danach erst mal verarbeiten, nach der Zeremonie hielt sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen nämlich zurück – bis jetzt. J.Lo teilte süße Fotos und ließ die Heirat Revue passieren!

In ihrem Newsletter "On The JLo" teilte die Schauspielerin nicht nur weitere Fotos von ihrem großen Tag, sie äußerte sich auch erstmals ausführlich dazu. "In dem Moment, als er mich am oberen Ende der Treppe sah, machte es absolut Sinn, während es immer noch unglaublich schwer zu glauben war – wie der beste Traum, aus dem man niemals erwachen möchte", schwärmte sie.

Der Tag ihrer Hochzeit sei ganz besonders für sie gewesen: "Etliche alte Wunden wurden an diesem Tag geheilt und die Last der Vergangenheit endlich von unseren Schultern genommen. Der Kreis schließt sich – aber überhaupt nicht so, wie wir es geplant hatten. Sondern besser."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022 in Los Angeles

On The JLo Jennifer Lopez im August 2022

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, Schauspieler

