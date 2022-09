Blumen aus ihren Gärten: So ist der Sarg der Queen dekoriert

Die Welt nimmt gebührend Abschied von der Queen (✝96). Am vergangenen Donnerstag starb die britische Monarchin auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Nachdem ihr Leichnam am Dienstag zurück nach London gebracht wurde, fand heute der royale Trauerzug durch die britische Hauptstadt statt. Während der Prozession lag der Fokus vor allem auf dem Sarg der Queen – und dabei fielen einige schöne Details auf!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, liegt auf dem Sarg der verstorbenen Queen ein Blumenkranz: Dabei enthält das Arrangement unter anderem Kiefernzweige aus den Gärten von Schloss Balmoral, sowie Lavendel und Rosmarin aus den Gärten von Windsor. Damit soll die Bedeutung der beiden Residenzen der verstorbenen Monarchin besonders unterstrichen werden – denn vor allem in den letzten Jahren verbrachte die Queen die meiste Zeit auf diesen Anwesen.

Der gestrige Kranz bestand wiederum aus den Lieblingsblumen der Queen und sollte gleichzeitig eine Hommage an ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (✝99) darstellen: Neben der duftenden Platterbse enthielt das Blumenarrangement auch Dahlien, Flammenblumen, weißes Heidekraut und Tannengrün, die alle vom Landgut in Aberdeenshire stammen. So war die duftende Platterbse neben Lilien, Rosen und Freesien auch auf dem Sarg von Prinz Philip zu finden. Dahlien wiederum können für die dauerhafte Bindung zwischen zwei Menschen stehen.

Getty Images Der Schmuck auf dem Sarg der Queen

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

Getty Images Der Sarg der Queen in der Westminster Hall

