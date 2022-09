Endlich bekannt! So finden Anna Hofbauers Fans den Babynamen

Anna Hofbauer (34) hat endlich das große Geheimnis gelüftet! Mitte August sind die Ex-Bachelorette und ihr Mann Marc Barthel (32) zum zweiten Mal Eltern geworden. Doch erst jetzt verriet die Influencerin, wie ihr süßer Sohn eigentlich heißt: Er hört auf den Namen Carlo! Was die Fans wohl zu ihrer Wahl sagen? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und sind sich ziemlich einig, was Carlo angeht...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de