Eric hat sie überredet: Deshalb zog Katha ins Sommerhaus!

Katharina Hambuechen spricht Klartext. Die Düsseldorferin ist zurzeit mit ihrem damaligen Freund Eric Sindermann (34) bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Schon in den ersten zwei Folgen krachte es aber zwischen den beiden gewaltig und sie warf dem Realitystar unter anderem vor, sie ins Rampenlicht gezerrt zu haben, während er das dementierte. Promiflash hakte bei ihr jetzt nach: Was war der Grund für Kathas Teilnahme an der TV-Show?

"Ich hatte Eric eigentlich schon gesagt, dass wir an dem Format teilnehmen können, aber erst im darauffolgenden Jahr", rechtfertigte die 27-Jährige sich im Promiflash-Interview und betonte, dass sie sich noch nicht bereit für eine Teilnahme gefühlt habe. Doch so lange wollte der Ex on the Beach-Star offenbar nicht warten: "Eric hat mich überredet, indem er gesagt hat, dass wir da als Team zusammenwachsen und er so von diesem Image als idiotischer Sexproll wegkommt."

Aber wie geht es Katha nun damit, die Folgen im Fernsehen nachzuverfolgen und die Beziehung zu sehen? "Mir zeigt es einfach nur auf, dass ich machen konnte, was ich wollte. Eric wollte es falsch verstehen", gab die Analystin ehrlich zu.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Instagram / katha.hambu Katharina Hambuechen, Sommerhaus-Teilnehmerin 2022

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Sommerhaus

Das Sommerhaus der Stars, RTL Katharina Hambuechen in "Das Sommerhaus der Stars"

