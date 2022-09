Kurze Ehe: Brittany Snow und ihr Mann sollen getrennt sein!

Ist zwischen ihnen etwa alles aus? Brittany Snow (36) schien in ihrem Liebsten Tyler Stanaland ihren Traummann gefunden zu haben. 2020 krönten die Pitch Perfect-Darstellerin und ihr Partner ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit im Kreise ihrer Freunde und Familie. An dem großen Tag hatte die Beauty in gleich zwei Braukleidern bezaubert. Nun gehen Brittany und Tyler aber wohl getrennte Wege...

Das berichten nun mehrere Insider gegenüber People. Laut den Quellen hätten die Eheleute schon seit längerer Zeit Probleme gehabt. Das Ganze sei aber vor allem durch ein Vorkommen verstärkt worden. Tyler ist seit diesem Jahr als Immobilienmakler in der Netflix-Show "Selling the OC" zu sehen. Während der Show hatte eine seiner Kolleginnen versucht, ihn zu küssen – das soll seiner Beziehung zu Brittany nicht gutgetan haben. "Sie hatten schon vorher Probleme, aber das ist der letzte Strohhalm", behauptete ein Insider.

Brittany soll ohnehin nicht begeistert gewesen sein, dass ihr Gatte in der Reality-TV-Show mitwirkt. "Brittany wollte nie, dass Tyler in der Show auftritt, aber er war unnachgiebig", erklärte ein Informant dazu. Zu der mutmaßlichen Trennung haben sich die beiden momentan noch nicht geäußert.

Anzeige

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Brittany Snow im Januar 2020

Anzeige

Instagram/brittanysnow Tyler Stananland und Brittany Snow, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de