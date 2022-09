Nach Jaydens Interview: Britney Spears entschuldigt sich!

Britney Spears (40) möchte sich mit ihren Söhnen wieder gut stellen. Der Popstar lieferte sich mit seinen Kids einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Grund dafür war ein Interview mit Jayden (16), in dem er die Social-Media-Aktivität seiner Mutter kritisierte und seinen Opa Jamie Spears (70) in Schutz nahm. Und das, obwohl die Sängerin unter der 13-jährigen Vormundschaft ihres Vaters sehr gelitten hat. Trotz der Auseinandersetzung sehnt Britney sich wieder nach einem guten Verhältnis zu ihren Söhnen und entschuldigte sich nun sogar!

Laut People hielt die "Womanizer"-Interpretin in einem bereits gelöschten Instagram-Video eine Ansprache. Diese richtete sie an Jayden und Sean Preston (17), die bei ihrem Vater Kevin Federline (44) wohnen und seit einiger Zeit schon den Kontakt zu ihrer Mutter meiden. Einerseits mache es die Popsängerin wütend, dass ihre Jungs sie nicht sehen wollen und sie nicht genug wertschätzen würden. Andererseits vermisse sie die zwei sehr und möchte wieder an ihrem Leben teilhaben. "Alles, was ich weiß, ist, dass meine Liebe zu meinen Kindern größer ist als alles andere, und es tut mir leid, wenn ich euch jemals in irgendeiner Weise verletzt habe", entschuldigte sich die 40-Jährige.

Ob die beiden Teenager jedoch begeistert davon sind, dass ihre Mutter die Entschuldigung über Social Media ausspricht, ist unklar. Denn Jayden hatte in seinem ITV-News-Interview schon betont: "Es ist fast so, als müsste sie etwas auf Instagram posten, um Aufmerksamkeit zu bekommen […]. Jedoch hoffe ich für mich selbst, dass sie bald damit aufhört."

Getty Images Britney Spears bei einem Auftritt

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean Preston, 2013

