So lief die Reunion von Prinz William und Harry wirklich ab!

So lief es wirklich hinter verschlossener Tür ab! Nach dem Tod der Queen (✝96) überraschten Prinz William (40) und Kate (40) mit einem gemeinsamen Auftritt mit Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41): Zwei Jahre nachdem die zerstrittenen Brüder das letzte Mal zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden, schauten sie sich mit ihren Ehefrauen das Blumenmeer vor Schloss Windsor an. Viele Fans hoffen jetzt auf eine Versöhnung. Doch der Schein könnte trügen: Das Wiedersehen von William und Harry soll alles andere als harmonisch abgelaufen sein!

Ein Insider behauptete jetzt gegenüber Fox News, dass Harry und seine Frau das Wiedersehen verzögert hätten, da Meghans PR-Team angeblich selbst einen öffentlichen Auftritt hätte organisieren wollen: "Ja, natürlich waren sie eine Stunde zu spät, weil Prinz William von seinem Vater [...] angewiesen wurde, die Einladung so spät auszusprechen [...]. Es war also eine Einladung in letzter Minute, um das zu verhindern, denn sie hat wieder einmal gegen das Protokoll verstoßen", erklärte die Quelle. Zudem soll das Ehepaar für den öffentlichen Auftritt nicht angemessen zurechtgemacht gewesen sein: "Sie mussten sich beeilen, um fertig zu werden, sie waren nicht in Trauerkleidung."

"William und Harry sind für diesen einen Moment [...] zusammengekommen, um ihre Großmutter, die sie beide geliebt haben, zu ehren [...]", erklärte ein weiterer Insider. Ob sich die beiden Brüder auch darüber hinaus wieder annähern werden, sei laut der Quelle allerdings ungewiss: "Aber es bleibt abzuwarten, ob sie nach der Beerdigung wieder getrennte Wege gehen."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor im September 2022

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

