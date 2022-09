So äußerte sich Kate zu Prinz William und Harrys Reunion

Was hält Prinzessin Kate (40) von den neuesten Entwicklungen zwischen ihrem Mann und ihrem Schwager? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) kamen die Royals zuerst in Schottland, dann in England zusammen. Vor Schloss Windsor kam es in den Tagen der Trauer zu einem ebenso emotionalen wie überraschenden Auftritt: Prinz Harry (37) und Prinz William (40), zwischen denen eigentlich Spannungen herrschen, traten mit ihren Frauen gemeinsam vor das Volk und dankten für dessen Anteilnahme. Dabei äußerte sich auch Kate zu dieser besonderen Reunion.

Als sich Harry und seine Frau Meghan (41) am Sonntag Seite an Seite mit William mit Kate zeigten, unterhielten sie sich auch mit den Menschen, die vor Schloss Windsor ihr Beileid bekunden wollten. Wie The Telegraph berichtete, verlor Kate süße Worte über die Wiedervereinigung der zerstrittenen Brüder. "In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenkommen", soll die dreifache Mutter gegenüber einer Familie vor Ort gesagt haben.

Angeblich soll William die treibende Kraft hinter dem gemeinsamen Auftritt gewesen sein. "William hat Harry und Meghan eingeladen, sich ihnen anzuschließen", plauderte eine Quelle im Gespräch mit Us Weekly aus. Experten bezweifeln jedoch, dass die beiden sich nach dem Tod ihrer Großmutter wieder versöhnen könnten.

Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Prinz William und Prinzessin Kate im September 2022 auf Schloss Windsor

Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

