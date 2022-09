Toni Garrn stellt klar: Sie hat nicht noch mal geheiratet!

Seit 2019 sind Toni Garrn (30) und Alex Pettyfer (32) unzertrennlich. Erst im Juni heiratete das Model ihren britischen Schauspieler auf der Insel Paros in Griechenland. Bilder und Videos der Traumhochzeit teilte das junge Paar ganz stolz auf Social Media. Dass es sich bei dieser Trauung bereits um die zweite Hochzeit von der Hamburgerin und ihrem Mann handeln soll, regt die 30-Jährige auf – jetzt redet sie Klartext!

In einem Interview mit RTL sprach Toni über ihre Juni-Hochzeit in Griechenland. Auf die Frage, wie es zu der zweiten Trauung kam, stellte sie klar: "Ich habe nicht noch mal geheiratet! Ich habe einmal am Standesamt Papiere unterschrieben und da waren nur zwei Leute dabei. Das war keine Hochzeit!". Für diese Verwirrung sorgte ihr Instagram-Post vom Oktober 2020. Auf dem Bild hält das verliebte Pärchen stolz seine Eheringe in Richtung Kamera. Darunter schrieb sie: "Jetzt kannst du mich wirklich deine Frau nennen."

Das junge Ehepaar kannte sich schon einige Jahre zuvor, bis es 2019 zwischen den beiden so richtig gefunkt hat. Alex machte ihr im selben Jahr noch einen romantischen Antrag an Weihnachten. Töchterchen Luca kam 2021 auf die Welt und machte das Familienglück komplett. Im Juni 2022 folgte dann nun ihre offizielle Hochzeit mit Freunden und der Familie.

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit im Oktober 2020

Instagram / alexpettyfer Alex Pettyfer und Toni Garrn bei ihrer Hochzeit

