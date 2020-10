Sie haben es tatsächlich getan! Toni Garrn (28) und Alex Pettyfer (30) freuen sich bereits seit ihrer Verlobung im Dezember 2019 auf ihren großen Tag. Gestern Abend machten dann die ersten spekulativen Nachrichten die Runde: Das deutsche Supermodel soll ihren Liebsten am vergangenen Freitag still und heimlich im Berner Schloss in Hamburg geheiratet haben – und tatsächlich, diese Spekulationen bewahrheiteten sich jetzt: Toni bestätigte ihre Hochzeit mit einem zuckersüßen Post in den sozialen Medien!

"Jetzt könnt ihr mich tatsächlich Ehefrau nennen", machte Toni ihre Ehe jetzt auf Instagram offiziell. Zusätzlich teilte sie einen süßen Schnappschuss dieses besonderen Tages: Auf dem Pic küsst das Supermodel ihren Auserwählten. Dabei trägt Toni ein langes fließendes Kleid und einen Strohhut, wohingegen Alex in einem gemusterten Anzug erschien. "Mr. und Mrs. Pettyfer", freute sich der Schauspieler ebenfalls auf seinem Profil.

Bei diesen erfreulichen Neuigkeiten waren auch Tonis Fans hin und weg: Sie hinterließen nicht nur zahlreiche Herz-Emojis in der Kommentarspalte ihres Idols, sondern gratulierten dem frisch vermähltem Paar auch. "Ihr seid ein wunderschönes Paar", "Oh, wie schön" oder auch "Ich wünsche euch nur das Beste", ließen einige Fans auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram/tonigarrn Toni Garrn, Mai 2020

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

