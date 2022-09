Trotz Funkstille: Britney Spears gratuliert ihren Söhnen

Will Britney Spears (40) so das Kriegsbeil begraben? Die einstige Pop-Prinzessin hat auf Wunsch ihrer Söhne Jayden James (16) und Sean Preston Federline (17) hin aktuell keinen Kontakt zu ihnen. Sie leben schon seit Jahren bei ihrem Vater Kevin Federline (44). Und damit nicht genug: Die Sängerin lieferte sich in den vergangenen Wochen eine öffentliche Auseinandersetzung mit ihren Jungs. Wieso? Den Teenagern ist der freizügige Social-Media-Auftritt ihrer Mutter peinlich – was die Gefühle der "Toxic"-Interpretin verletzte. Doch anlässlich ihrer Geburtstage schwenkte Britney jetzt mit einer weißen Fahne und gratulierte ihren Sprösslingen.

Jayden ist am 12. September 16 geworden und Preston wird heute 17 Jahre alt. Aus diesem Anlass widmete die 40-Jährige ihren Kids nun einen Instagram-Beitrag: "Happy Birthday, Preston und James! Ich liebe euch beide so sehr!", zeigte sie sich versöhnlich. Dazu veröffentlichte sie zwei Bilder: Eines davon zeigt sie mit Preston – beide sehen hier total glücklich und gelöst aus. Auf dem zweiten Foto posiert die Mama mit ihren beiden Jungs inmitten von Weihnachtsdekoration. Wie sie in der weiteren Bildunterschrift erklärte, stammen die Schnappschüsse aus dem vergangenen Jahr.

Ihre Fans zeigen in den Kommentaren ihr Mitgefühl für die schwierige Situation: "Die bist eine tolle Mama, lass dir nichts anderes erzählen! Das werden sie auch bald erkennen", versuchte ein Follower, Britney aufzumuntern. "Bestimmt kannst du bald neue Fotos mit ihnen aufnehmen!", betonte ein weiterer. Glaubt ihr, der Post war ein Versöhnungsversuch? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Preston und James

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

